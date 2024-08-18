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09:42, 18 августа 2024Интернет и СМИ

В США указали на большие потери ВСУ в Курской области

Forbes: ВСУ, в отличие от России, теряют много военной техники в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют много военной техники в боях в Курской области. О больших потерях Киева заявил журналист Дэвид Экс в материале для издания Forbes.

Экс указал, что после вторжения в Курскую область украинская армия теряет значительное количество бронетехники, а также десятки солдат. При этом Москва, в отличие от Киева, потеряла всего несколько единиц военной техники.

«Особенно остро в ВСУ ощущается потеря техники пехоты, в том числе гусеничные боевые бронемашины и колесные транспортеры. Их украинская армия теряет в два раза быстрее, чем обычно», — заявил журналист из США.

Ранее стало известно, что в Курской области российскими войсками была уничтожена группа из 16 штурмовиков ВСУ. Сообщалось, что их ликвидировали у Кремяного.

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