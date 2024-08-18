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08:10, 18 августа 2024Россия

В Курской области уничтожили группу штурмовиков ВСУ

РИА Новости: в Курской области уничтожили группу из 16 штурмовиков ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Группа из 16 бойцов 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена в Курской области, заявил представитель российского силового ведомства РИА Новости.

Украинские штурмовики были ликвидированы у населенного пункта Кремяное, сообщил собеседник агентства. «Подразделение противника было уничтожено российскими войсками в лесу», — добавил он.

Ранее бывшие военнослужащие ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса выразили готовность выдвинуться в Курскую область и принять участие в боях против украинских войск. Один из бойцов объяснил, что они готовы выступить против ВСУ из-за того, что те «воюют не против военных, а против мирного населения».

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен.

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      Маргарита Пименова
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