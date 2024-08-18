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06:34, 18 августа 2024Бывший СССР

Экс-бойцы ВСУ заявили о готовности биться против Киева

Экс-бойцы ВСУ из отряда Кривоноса выразили готовность выдвинуться в Курск

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из отряда имени Максима Кривоноса выразили готовность выдвинуться в Курскую область и принять участие в боях против украинских войск и западных наемников. Об этом члены отряда рассказали РИА Новости.

Боец с позывным Борзый сообщил, что они готовы выступить против ВСУ под Курском из-за того, что те «воюют не против военных, а против мирного населения». Его сослуживец с позывным Змей также подтвердил свою готовность.

«У меня в Курске бабушка, у меня был дедушка Коренево, вот они до Коренево дошли. Для меня это шокирующая новость, конечно же... Меня это очень потрясло... Я знаю то, что все придет в порядок, что их выбьют оттуда», — добавил боец с позывным Прометей.

Ранее российский доброволец с позывным Шаман, участвующий в совместных тренировках с бойцами отряда имени Максима Кривоноса, заявил, что его не волнует их прошлое, если они выступают против Киева. По его словам, если люди пошли на такой шаг, то они понимают, что обратного пути для них нет.

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      Артём Верейкин
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