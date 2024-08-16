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11:54, 16 августа 2024Бывший СССР

Доброволец Шаман рассказал об отношении к выступающим против Киева экс-бойцам ВСУ

Доброволец Шаман заявил об отсутствии предвзятого отношения к экс-солдатам ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российский доброволец с позывным Шаман, участвующий в совместных тренировках со вступившими в отряд имени Максима Кривоноса бывшими солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил, что его не волнует их прошлое, если они выступают против Киева. Об отсутствии предвзятого отношения к экс-бойцам ВСУ он рассказал РИА Новости.

«Меня в принципе не волнует бэкграунд человека, если мы с ним в одном окопе — для меня это достаточно, а так ребята все здравые, все интересующиеся, так что абсолютно никаких противоречий не возникает. Потому что, я думаю, что, если люди такой шаг совершили, в целом понимают, что обратного пути им точно нет», — заявил доброволец.

Отряд имени Максима Кривоноса создали из бывших украинских военных, которые перешли на сторону российских войск.

Ранее группа военнопленных солдат украинской армии заявила, что желает воевать против Киева. Они также попросили прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, который сформирован из бывших пленных ВСУ.

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      Александр Курбатов
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