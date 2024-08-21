Бывшего главу крупнейшего в России производителя конопли заочно арестовали

Суд заочно арестовал экс-главу агрокомплекса «Коноплекс» Белоусова

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора агропромышленного комплекса «Коноплекс» Романа Белоусова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца. Срок исчисляется с момента задержания бизнесмена на территории России либо с момента его экстрадиции.

Белоусов обвиняется в совершении преступления по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

16 августа сообщалось, что он был объявлен в федеральный розыск на фоне развернувшегося в агрокомплексе корпоративного конфликта.

Верховный суд России признал незаконными действия Белоусова, который втайне от второго акционера Евгения Скигина заключил сделку по продаже долей одной из дочерних компаний холдинга, провел собрание участников, изменил устав и стал ключевым лицом «Коноплекса».

Агрокомплекс является одним из главных игроков на рынке технической конопли в России.