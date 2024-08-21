Science Advances: обнаружен источник бессмертия морского анемона

Биологи Венского университета обнаружили стволовые клетки в морском анемоне Nematostella vectensis, которые являются источником бессмертия этих животных. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Известно, что морской анемон Nematostella vectensis обладает высокой способностью к регенерации: он может размножаться путем почкования, а также не проявляет видимых признаков старения. Однако исследователям до сих пор не удавалось идентифицировать какие-либо стволовые клетки у этих животных.

Используя метод, называемый геномикой отдельных клеток, ученые проанализировали транскриптомы — совокупности транскриптов, которые несут информацию от ДНК к местам синтеза белка. Были идентифицированы уникальные профили транскриптомов, указывающие на потенциальные стволовые клетки. Анализ экспрессии генов помог определить, что эти клетки способны дифференцироваться в нервные и железистые клетки, что подтвердило их природу.

Выявленные стволовые клетки имеют высококонсервативные гены, которые у людей обычно активны только при формировании яйцеклеток и сперматозоидов. У морских анемонов и других стрекающих эти гены придают регенеративную способность высокого уровня, позволяющую избегать старения.

К ним относятся гены nanos и piwi. Заблокировав ген nanos2 с помощью молекулярных ножниц CRISPR, ученые доказали, что без него прекращается нормальное формирования половых клеток у актиний. Аналогичная картина наблюдалась и у более родственно далеких животных, что доказывает возникновение функции гена около 600 миллионов лет назад.