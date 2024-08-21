Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес лично подала в суд документы на развод с Беном Аффлеком

Американская певица Дженнифер Лопес подала на развод с киноактером Беном Аффлеком. Об этом сообщает TMZ.

Артистка лично явилась в окружной суд округа Лос-Анджелес, чтобы подать соответствующие бумаги. Издание указывает, что датой расставания Джей Ло поставила 26 апреля 2024 года. .

Также выяснилось, что звездная пара не озаботилась подписанием брачного контракта. Таким образом, любой заработок или прибыль, которую супруги получили за почти два года брака, являются их общей собственностью.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в Лас-Вегасе 16 июля 2022 года. Слухи о предстоящем разводе актера и певицы появились в середине мая. По данным инсайдеров, чета пыталась сохранить отношения, но решающим моментом стала прошедшая вечеринка в честь 55-летия актрисы, в день которой Аффлек купил себе новый дом и съехал из их общего пентхауса.