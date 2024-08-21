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15:33, 21 августа 2024Наука и техника

Смоделировано разрушение звезд черными дырами

The Astrophysical Journal Letters: смоделировано разрушение звезд черными дырами

Изображение: The Astrophysical Journal Letters

Астрономы из Университета Монаша смоделировали процесс разрушения звезд сверхмассивными черными дырами. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Ученые разработали симуляцию приливного разрушения звезды черной дырой. Моделирование показало, что звезда, находясь вблизи черной дыры, разрушается под воздействием гравитационных сил, после чего обломки звезды образуют вращающийся диск, который излучает энергию по всему электромагнитному спектру. Однако значительная часть энергии конвертируется в наблюдаемые оптические и ультрафиолетовые излучения.

Обломки звезды формируют асимметричный пузырь вокруг черной дыры, создавая наблюдаемые кривые блеска с более низкими температурами и светимостью. Скорости газа, наблюдаемые в этих процессах, достигают 10 000-20 000 километров в секунду.

Это также объясняет, почему приливные разрушения звезд чаще всего наблюдаются в оптическом диапазоне, а не в рентгеновском, где можно было бы ожидать интенсивное излучение от аккреционного диска. Кроме того, предполагается, что различия в наблюдаемых рентгеновских и оптических кривых блеска этих событий могут быть связаны с разными углами наблюдения.

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      Александр Еникеев
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