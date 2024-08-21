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14:44, 21 августа 2024Наука и техника

Объяснена загадка излучения черных дыр

Nature Communications: турбулентность объяснила рентгеновские лучи черных дыр

Изображение: Jani Närhi

Астрофизики Хельсинкского университета впервые объяснили загадку происхождения рентгеновского излучения, исходящего из окрестностей черных дыр. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые установили, что рентгеновское излучение возникает в результате турбулентности плазмы вокруг черной дыры, вызванной хаотическими движениями магнитных полей. Подобные процессы ранее наблюдались на Солнце, где солнечные вспышки генерируют аналогичное излучение.

Исследователи прибегли к моделированию, учитывая квантовые взаимодействия между излучением и плазмой. Это позволило воспроизвести сложные условия вблизи черных дыр, где турбулентность и магнитные поля приводят к экстремальным физическим явлениям.

Моделирование показало, что в этих условиях плазма может находиться в двух разных состояниях: холодной и прозрачной или горячей и непрозрачной. Такое поведение плазмы обусловлено влиянием внешнего поля излучения, что соответствует различиям в наблюдениях аккреционных дисков, которые испускают излучение в мягком и жестком состоянии.

Таким образом, квантовые эффекты, такие как превращение рентгеновских лучей в электроны и позитроны, которые затем аннигилируют, становятся важными для динамики плазмы около черной дыры и рентгеновского излучения.

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      Александр Еникеев
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