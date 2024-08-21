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14:23, 21 августа 2024Наука и техника

Раскрыто усиление летних гроз

Atmospheric Research: раскрыто усиление летних гроз

Фото: André März / Globallookpress.com

Ученые Университета Джеймса Мэдисона раскрыли, что загрязнение воздуха усиливает интенсивность летних гроз. Результаты исследования опубликованы в журнале Atmospheric Research.

Загрязняющие частицы проникают в облака через восходящие потоки и становятся их ядром. Поскольку в облаке присутствуют как восходящие, так и нисходящие потоки, частицы разделяются, что, в свою очередь, способствует разделению электрических зарядов — важному условию для возникновения молний.

Специалисты изучили около 200 тысяч гроз в районе Вашингтона (округ Колумбия) и более 300 тысяч гроз в районе Канзас-Сити. Для анализа использовались данные о молниях за 12 лет, предоставленные Национальной сетью обнаружения молний, а также данные сотен станций по контролю за загрязнением воздуха.

Результаты исследования показали, что в условиях высокой нестабильности атмосферы увеличение уровня загрязнения ведет к значительному росту числа ударов молний от облаков к земле. Этот эффект наблюдался как в Вашингтоне, так и в Канзас-Сити, что подтверждает прямую связь между уровнем загрязнения и интенсивностью гроз.

В настоящее время ученые проводят аналогичное исследование в Бангкоке, где уровень загрязнения выше, чем в исследованных ранее городах США. В условиях тропического климата наблюдается еще более высокая частота молний, вызванных загрязнением.

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      Александр Еникеев
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