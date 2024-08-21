Муж застреленной ВСУ беременной жительницы Суджи рассказал новые подробности ее гибели

Муж погибшей беременной в Судже заявил, что она пыталась заслонить сына от пуль

Муж погибшей беременной в Судже заявил, что она пыталась заслонить двухлетнего сына от пуль. Новые подробности гибели супруги Артем Кузнецов рассказал ТАСС.

Ранее сообщалось, что жительница Суджи, которая была на втором месяце беременности, ушла из жизни при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в первый день вторжения Украины в Курскую область — 6 августа.

Женщина с семьей покидали город на двух автомобилях — она ехала за рулем авто, в котором также находились ее мать и старший сын, а за рулем второго авто был ее муж. Очевидцы рассказывали, что украинский боевик выскочил из кустов на трассе и открыл огонь по автомобилям. Близкие беременной получили ранения, саму женщину спасти не удалось.

«Я почувствовал, как машину мою начинают осыпать, как будто камнями. Голову поворачиваю, а он, вот он, буквально в двух метрах от меня, солдат ВСУ с синей повязкой, с автоматом, он видел меня, я видел его, и пуля прошивает мне козырек, кепка просто сбивается», — рассказал агентству Кузнецов.

Со слов мужчины, ему удалось проскочить, а жена, которая ехала в ста метрах от него, пыталась спасти сына, заслоняя его от пуль, и погибла.

«Я богу благодарен, что сын остался жив, это жена пулю эту поймала инстинктивно, потому что он был за ней. Я думаю, она просто прикрывала телом своим тело сына», — сказал собеседник агентства.

По его словам, когда все закончилось, он повез раненых жену и сына в ближайшую больницу. «Я ее собственными руками занес на второй этаж, в эту хирургию, (...) где я ее вот этими вот руками своими откачивал, ей делал массаж сердца. И врачи долго пытались, я в коридоре стою и чувствую, как у меня сердце разрывается. Я понял, что ее не спасти. Выходит медбрат и говорит, что моя жена умерла (...) Просто вся жизнь перечеркнулась», — вспомнил мужчина.

Двухлетний сын пары выжил. По словам отца, у ребенка диагностировали три осколочных ранения, которые едва не затронули почки.

Как сообщалось ранее, тело погибшей россиянки до сих пор находится в Судже, близкие не могут его вывезти, чтобы похоронить.

