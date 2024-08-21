В Москве появилась новая возможность для помогающих жертвам насилия в семье НКО

Ракова объявила прием заявок от НКО на конкурс грантов «Москва — добрый город»

28 августа в Москве начинается прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) «Москва — добрый город». В 2024 году в нем появилось новое направление грантов для помощи женщинам, пострадавшим от насилия в семье. Об этом объявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За пять лет более двух миллиардов рублей были направлены на реализацию 548 проектов НКО, которые помогли более 110 тысячам москвичей, — отметила заммэра. — Используя накопленный опыт, оценивая запросы участников и актуальные потребности горожан, каждый год мы дополняем конкурс новыми возможностями и сервисами. Например, в этом году мы открыли новое направление для НКО, которые помогают женщинам, пострадавшим от насилия в семье».

Ракова добавила, что процесс формирования отчетности автоматизировали, внедрив возможность подписания документов электронной подписью. «Особое внимание уделяем обучению НКО в Школе грантов, где они получают все необходимые навыки для успешного прохождения важного этапа составления заявок на участие, — подчеркнула вице-мэр. — Также одним из новшеств этого года станет внедрение профильной оценки проектов экспертами по каждому из направлений конкурса».

Всего в конкурсе представлен семь направлений подачи заявок. Наиболее востребованными у москвичей услугами НКО остаются программы реабилитации людей с инвалидностью, организация трудовых мастерских и сопровождаемое трудоустройство и проекты «передышки», помогающие родителям в уходе за детьми с особенностями здоровья. Кроме того, в Соцкомплексе отмечают, что актуальны проекты помощи семьям, будущим матерям и подросткам в трудной жизненной ситуации, а также инициативы по социальной адаптации, реабилитации и самореализации людей, исключенных из социума.

Конкурс продлится до 30 сентября, подать заявку можно в личном кабинете на сайте проекта.

Оценивать проекты участников будет специально сформированный по каждому из семи направлений конкурса пул профильных экспертов. Лучшие практики НКО-победителей планируется интегрировать в образовательные программы повышения квалификации сотрудников системы социальной защиты.

Гранты традиционно разделены малые, средние и большие. В первой группе речь идет о сумме до одного миллиона рублей, во второй — от одного до пяти миллионов рублей, в третьей — от пяти до десяти миллионов рублей.