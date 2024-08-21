Известная телеведущая заболела раком и обратилась к зрителям с одной просьбой

Британская телеведущая Лорен Лаверн сообщила, что у нее обнаружили рак

Британская телеведущая и журналистка Лорен Лаверн сообщила, что у нее нашли онкологическое заболевание. В своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она обратилась к поклонникам с одной просьбой.

«У меня диагностировали рак. Слава богу, его обнаружили на ранней стадии неожиданно во время диспансеризации. Ожидается, что я полностью поправлюсь», — написала Лаверн.

Она призвала подписчиков и зрителей регулярно проходить обследования. «Если вы избегаете диспансеризацию или откладываете поход к врачу, пожалуйста, сделайте это сегодня. Половина из нас в какой-то момент заболеет раком. Если это произойдет, то самое главное — узнать об этом как можно скорее», — подчеркнула она.

Ранее британская телеведущая Триша Годдард, победившая рак груди, рассказала о борьбе с вернувшейся болезнью. Она отметила, что ее второй семьей стало онкологическое отделение клиники, куда она ходит на терапию.