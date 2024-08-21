Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:24, 21 августа 2024Интернет и СМИ

Известная телеведущая заболела раком и обратилась к зрителям с одной просьбой

Британская телеведущая Лорен Лаверн сообщила, что у нее обнаружили рак

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Британская телеведущая и журналистка Лорен Лаверн сообщила, что у нее нашли онкологическое заболевание. В своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она обратилась к поклонникам с одной просьбой.

«У меня диагностировали рак. Слава богу, его обнаружили на ранней стадии неожиданно во время диспансеризации. Ожидается, что я полностью поправлюсь», — написала Лаверн.

Она призвала подписчиков и зрителей регулярно проходить обследования. «Если вы избегаете диспансеризацию или откладываете поход к врачу, пожалуйста, сделайте это сегодня. Половина из нас в какой-то момент заболеет раком. Если это произойдет, то самое главное — узнать об этом как можно скорее», — подчеркнула она.

Ранее британская телеведущая Триша Годдард, победившая рак груди, рассказала о борьбе с вернувшейся болезнью. Она отметила, что ее второй семьей стало онкологическое отделение клиники, куда она ходит на терапию.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Нас осталось слишком мало». Три украинские роты вместе с командирами отказались воевать под Покровском

      В Москве появилась новая возможность для помогающих жертвам насилия в семье НКО

      В российском регионе создали первую детскую яхту

      На Украине заявили о назревающем кризисе ВСУ у Угледара и Купянска

      Зеленский обсудил запрет УПЦ с Вселенским патриархом

      Россиян предупредили о подстерегающих осенью заболеваниях

      Советник Трампа допустил звонок Путину по Украине

      Экс-депутата Дмитрия Гудкова заочно осудили в России на восемь лет

      В России замедлился рост цен

      Певица и телеведущая Юлианна Караулова опубликовала фото в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше