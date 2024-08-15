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11:37, 15 августа 2024Интернет и СМИ

Победившая рак известная телеведущая рассказала о борьбе с вернувшейся болезнью

Ведущая Годдард сообщила, что из-за рецидива рака проходит инфузионную терапию

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Известная британская телеведущая Триша Годдард, победившая рак груди, рассказала о борьбе с вернувшейся болезнью. Подробностями она поделилась в эфире телешоу Good Morning Britain («Доброе утро, Британия») на канале ITV. На выпуск передачи, вышедший 8 августа, обратило внимание издание The Sun 13 августа.

Отвечая на вопрос, как она себя чувствует, Годдард заявила, что «у нее все нормально». «Я начинаю привыкать к новому порядку жизни. Каждые три недели я должна проходить инфузионную терапию (метод лечения, основанный на введении в кровоток растворов — прим. «Ленты.ру»)», — сообщила телеведущая, у которой произошел рецидив рака груди.

До этого, как уточнила Годдард, она на протяжении четырех с половиной месяцев проходила курс химиотерапии. «Моей второй семьей стало онкологическое отделение клиники, куда я хожу на приемы к врачу и на терапию», — добавила она.

О том, что у Годдард случился рецидив рака груди, стало известно в феврале. Она узнала о возвращении болезни в 2022-м, но два года скрывала это от публики.

Триша Годдард прославилась как ведущая авторского ток-шоу «Триша», в котором она помогала семьям разрешать конфликты и преодолевать жизненные препятствия. Программа выходила с 1998 по 2010 год сначала на канале ITV, а затем — на Channel 5. Впервые у ведущей обнаружили рак груди в 2006 году. Через некоторое время ей удалось победить болезнь.

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      Олег Давыдов
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