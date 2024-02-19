Победившая рак известная телеведущая сообщила о возвращении болезни

Британская телеведущая Триша Годдард сообщила о рецидиве рака груди

Известная британская телеведущая Триша Годдард, победившая рак груди, сообщила, что болезнь вернулась. О своем состоянии она рассказала в интервью журналу Hello!

По словам Годдард, о том, что у нее произошел рецидив рака груди, она узнала в 2022 году. Однако до недавнего времени телеведущая скрывала диагноз от публики. «Я не могу больше лгать, я не могу продолжать выдумывать истории», — объяснила она свое решение рассказать о болезни.

Уточняется, что Годдард принимает препараты, чтобы облегчить свое самочувствие, однако полностью излечиться от вернувшейся болезни нельзя. «Это (рак — прим. «Ленты.ру») никуда не денется. И с этим осознанием пришли печаль и страх. Но я должна продолжать наслаждаться тем, что мне всегда нравилось», — сказала она.

Впервые у телеведущей обнаружили рак в 2006 году. Через некоторое время ей удалось победить болезнь.

Ранее ведущий британского канала «Би-би-си» Гленн Кэмпбелл, у которого обнаружили рак мозга, рассказал о борьбе с болезнью. Он отметил, что сейчас проходит курс химиотерапии.

Триша Годдард прославилась как ведущая авторского ток-шоу «Триша», в котором она помогала семьям разрешать конфликты и преодолевать жизненные препятствия. Программа выходила с 1998 по 2010 год сначала на канале ITV, а затем — на канале Channel 5. С 2022 года она ведет передачу «Ты то, что ты ешь» на Channel 5.