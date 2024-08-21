Разработан улавливающий парниковый газ реактор

Joule: разработан улавливающий парниковый газ термохимический реактор

Ученые Стэнфордского университета разработали новый тип термохимического реактора, который может значительно улучшить процесс декарбонизации промышленности, улавливая выбрасываемый парниковый газ. Результаты исследования опубликованы в журнале Joule.

Генерация тепла в реакторе происходит благодаря магнитной индукции, что представляет собой альтернативу традиционному сжиганию ископаемого топлива. Это позволяет значительно сократить необходимую инфраструктуру и повысить эффективность процесса нагрева. В отличие от традиционных систем, где тепло передается по трубам, индукционный метод создает тепло непосредственно внутри реактора.

Исследователи адаптировали индукционный нагрев для химической промышленности, использовав высокочастотные токи и применив материалы с низкой электропроводностью, такие как керамическая решетка. Пустоты решетки еще сильнее снижают электропроводность материла и могут быть заполнены катализаторами, что делает теплопередачу еще более эффективной. Это означает, что электрифицированный реактор может быть намного меньше традиционных реакторов на ископаемом топливе.

При испытаниях реактор продемонстрировал эффективность более 85 процентов, что указывает на почти полное преобразование электрической энергии в полезное тепло. Реактор успешно использовал этот тепло для проведения обратной паровой конверсии, преобразуя захваченный углекислый газ в водород, который может служить зеленым топливом.