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06:00, 21 августа 2024Экономика

Россияне заставили дома искусственными цветами

«ВсеИнструменты.ру»: спрос россиян на искусственные цветы вырос всемеро

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Спрос россиян на искусственные цветы в июле 2024 года вырос всемеро по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. О том, что граждане фактически заставили дома искусственными цветами, «Ленте.ру» сообщили аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

По информации экспертов, рекордный интерес к покупке искусственных цветов сделал данную категорию товаров одной из самых востребованных для декора предстоящей осенью. Помимо этого, россияне бросились скупать текстильные изделия — их продажи в июле 2024-го увеличились на 86 процентов относительно того же месяца 2023-го. Специалисты отметили, что наибольшей популярностью они пользовались у жителей Новосибирска, где спрос вырос на 283 процента, а также у петербуржцев (плюс 177 процентов) и москвичей (плюс 150 процентов).

Ранее в августе специалисты зафиксировали значительное повышение спроса россиян на аэрозольные краски и краски для наружных работ.

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      Полина Кислицына
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