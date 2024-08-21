Врач перечислил требующие визита к доктору проблемы со сном

Врач-невролог и сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин предупредил о симптомах, связанных с расстройствами сна, наличие которых требует визита к доктору. В разговоре с «Лентой.ру» специалист рассказал о требующих внимания признаках расстройства, подчеркнув, что повышенная потливость почти всегда является признаком проблем со здоровьем.
«Беспокойный сон и частые ночные пробуждения не норма. Эти симптомы могут возникать при различных заболеваниях. В некоторых случаях требуется консультация врача-эндокринолога. Специалист поможет оценить состояние щитовидной железы. Дело в том, что сбои в работе этого органа часто приводят к нарушениям сна — трудностям с засыпанием и частым ночным пробуждениям», — рассказал Ильин.
Повышенная ночная потливость практически всегда является признаком какого-либо расстройства. Это могут быть и достаточно опасные заболевания, и различные безопасные функциональные состояния. При частой ночной потливости всегда требуется консультация специалиста
По словам эксперта, ранние пробуждения по утрам могут быть признаком эмоциональных расстройств. Подобная проблема, как отметил Ильин, характерна для депрессивных состояний и тревожных расстройств.
«Бывает так, что вечером, ложась в постель, трудно найти место для ног, хочется постоянно их перекладывать и возникает чувство тянущего дискомфорта. Однако если встать и пройтись по комнате, то все эти симптомы улетучиваются. В этом случае речь может идти о синдроме беспокойных ног. Это заболевание встречается при некоторых неврологических расстройствах и может быть следствием дефицита железа. При подобных симптомах нужно обязательно проконсультироваться с врачом», — объяснил собеседник «Ленты.ру».
Он также рассказал, что ночные боли всегда требуют консультации специалиста для исключения опасных заболеваний, которые вызывают болевой синдром.
«Храп может быть симптомом опасного заболевания — апноэ сна. При этом состоянии в ночное время во сне на фоне храпа возникают или полные остановки дыхания — апноэ, или неполное закрытие дыхательных путей с нарушением вентиляции — гипопноэ. Несмотря на опасность этого заболевания, к сожалению, оно часто не диагностируется: люди с подобными нарушениями сна не могут распознать их, а окружающие не всего придают им должного значения. Поэтому если человек храпит по ночам, окружающие замечают паузы дыхания во время сна и частые пробуждения, а днем — повышенную сонливость, то это повод для обращения к специалисту», — рассказал Ильин.
Одно из наиболее часто встречающихся нарушений сна — это храп. Сам по себе он не представляет вреда для здоровья, при условии что храпит человек без нарушений дыхания и ночной вентиляции. Такой храп называется простым или изолированным
Ранее ученые Корнелльского университета обнаружили, что хороший ночной сон не только восстанавливает энергию, но и помогает улучшить память.
Согласно их данным, новые воспоминания активируют нейроны в гиппокампе — области мозга, ответственной за консолидацию долговременной памяти. Как объяснили ученые, во время сна эти нейроны демонстрируют тот же паттерн активности, что и днем, что способствует хранению воспоминаний в коре головного мозга.