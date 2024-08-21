Врач перечислил требующие визита к доктору проблемы со сном

Врач Ильин: повышенная потливость почти всегда является признаком расстройства

Врач-невролог и сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин предупредил о симптомах, связанных с расстройствами сна, наличие которых требует визита к доктору. В разговоре с «Лентой.ру» специалист рассказал о требующих внимания признаках расстройства, подчеркнув, что повышенная потливость почти всегда является признаком проблем со здоровьем.

«Беспокойный сон и частые ночные пробуждения не норма. Эти симптомы могут возникать при различных заболеваниях. В некоторых случаях требуется консультация врача-эндокринолога. Специалист поможет оценить состояние щитовидной железы. Дело в том, что сбои в работе этого органа часто приводят к нарушениям сна — трудностям с засыпанием и частым ночным пробуждениям», — рассказал Ильин.

Повышенная ночная потливость практически всегда является признаком какого-либо расстройства. Это могут быть и достаточно опасные заболевания, и различные безопасные функциональные состояния. При частой ночной потливости всегда требуется консультация специалиста Николай Ильин врач-невролог и сомнолог Европейского медицинского центра (EMC)

По словам эксперта, ранние пробуждения по утрам могут быть признаком эмоциональных расстройств. Подобная проблема, как отметил Ильин, характерна для депрессивных состояний и тревожных расстройств.

«Бывает так, что вечером, ложась в постель, трудно найти место для ног, хочется постоянно их перекладывать и возникает чувство тянущего дискомфорта. Однако если встать и пройтись по комнате, то все эти симптомы улетучиваются. В этом случае речь может идти о синдроме беспокойных ног. Это заболевание встречается при некоторых неврологических расстройствах и может быть следствием дефицита железа. При подобных симптомах нужно обязательно проконсультироваться с врачом», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Он также рассказал, что ночные боли всегда требуют консультации специалиста для исключения опасных заболеваний, которые вызывают болевой синдром.

«Храп может быть симптомом опасного заболевания — апноэ сна. При этом состоянии в ночное время во сне на фоне храпа возникают или полные остановки дыхания — апноэ, или неполное закрытие дыхательных путей с нарушением вентиляции — гипопноэ. Несмотря на опасность этого заболевания, к сожалению, оно часто не диагностируется: люди с подобными нарушениями сна не могут распознать их, а окружающие не всего придают им должного значения. Поэтому если человек храпит по ночам, окружающие замечают паузы дыхания во время сна и частые пробуждения, а днем — повышенную сонливость, то это повод для обращения к специалисту», — рассказал Ильин.

Одно из наиболее часто встречающихся нарушений сна — это храп. Сам по себе он не представляет вреда для здоровья, при условии что храпит человек без нарушений дыхания и ночной вентиляции. Такой храп называется простым или изолированным Николай Ильин врач-невролог и сомнолог Европейского медицинского центра (EMC)

Ранее ученые Корнелльского университета обнаружили, что хороший ночной сон не только восстанавливает энергию, но и помогает улучшить память.

Согласно их данным, новые воспоминания активируют нейроны в гиппокампе — области мозга, ответственной за консолидацию долговременной памяти. Как объяснили ученые, во время сна эти нейроны демонстрируют тот же паттерн активности, что и днем, что способствует хранению воспоминаний в коре головного мозга.