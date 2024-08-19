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18:45, 19 августа 2024Наука и техника

Обнаружена польза сна для памяти

Science: сон помогает улучшить память

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Ученые Корнелльского университета обнаружили, что хороший ночной сон не только восстанавливает энергию, но и помогает улучшить память. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Новые воспоминания активируют нейроны в гиппокампе, области мозга, ответственной за консолидацию долговременной памяти. Во время сна эти нейроны демонстрируют тот же паттерн активности, что и днем, что способствует хранению воспоминаний в коре головного мозга.

Исследователи обнаружили, что гиппокамп способен «перезагружаться» во время глубокого сна, что позволяет использовать те же нейроны для изучения новой информации на следующий день. В ходе эксперимента электроды были имплантировали в гиппокамп мышей, что позволило регистрировать нейронную активность как во время обучения, так и во время сна. Оказалось, что нейроны в областях CA1 и CA3 гиппокампа воспроизводят нейронные паттерны, развившиеся в процессе дневного обучения, что свидетельствует о консолидации памяти.

Кроме того, гиппокамп входит в особое состояние во время сна, когда активные области CA1 и CA3 внезапно затихают, что ученые назвали «сбросом памяти». Этот процесс регулируется средней областью гиппокампа — CA2, о которой до этого было известно меньше всего. В этом процессе участвуют два типа клеток: пирамидальные нейроны, ответственные за обучение, и интернейроны, регулирующие память и ее сброс.

Исследователи полагают, что теперь у них есть инструменты для улучшения памяти путем манипуляций с механизмами консолидации памяти, которые можно применять, когда функция памяти дает сбои, например, при болезни Альцгеймера.

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      Александр Еникеев
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