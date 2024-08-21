Стало известно о новых фигурантах в деле генерала Булгакова

По делу экс-замглавы Минобороны Булгакова проходят еще два фигуранта

По делу бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова проходят еще два фигуранта. Об этом сообщает РИА Новости.

Они арестованы, следует из материалов дела. Другие подробности пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что ущерб по делу Булгакова достигает 49 миллионов рублей. По версии следствия, генерал действовал в интересах Грязинского пищевого комбината. При нем была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости, а сам генерал мог получать откаты от поставок.

О задержании и аресте Булгакова стало известно 26 июля. 7 августа ему предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Экс-замминистра свою вину не признает.