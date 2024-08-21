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14:16, 21 августа 2024Экономика

Станция «Саларьево» заработала в обычном режиме

Станцию метро «Саларьево» вновь открыли для входа и выхода пассажиров

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Станция «Саларьево» московского метро заработала в штатном режиме, она вновь открыта для входа и выхода пассажиров. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Также сообщается, что движение поездов по Сокольнической ветке метро идет в обычном режиме.

Ранее в среду, 21 августа, стало известно, что по требованию МЧС станция «Саларьево» была закрыта, поезда проезжали ее без остановки. Это произошло из-за задымления в тоннеле между станциями «Саларьево» и «Румянцево». Источник ТАСС в экстренных службах рассказывал, что там загорелся силовой кабель.

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      Платон Щукин
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