Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:28, 21 августа 2024Ценности

Стилистка назвала россиянкам модную обувь на осень

Стилист Лаврушина: лоферы и ботинки на грубой подошве будут модными осенью

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилистка Кристина Лаврушина назвала россиянкам модную обувь на осень 2024 года. Ее комментарий приводит WomanHit.

В грядущем сезоне окажутся актуальны дерби, а также лоферы на массивной подошве черного, бордового, баклажанового или классического коричневого оттенков. В то же время в тренде будут остроносые ботильоны на шпильках, отметила специалистка.

Кроме того, эксперт посоветовала обратить внимание на ботинки на грубой подошве. При этом по возможности следует приобрести две пары — коричневые и черные, чтобы составить больше образов.

Ранее в августе стилистка Ольга Гарина призвала россиянок отказаться от одного вида одежды осенью 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о новых попытках ВСУ атаковать Россию

      Жителям российского города сделают необычный подарок к его 450-летию

      Президент Чехии оправдал подрыв «Северных потоков» Украиной

      Режиссер сериала «Литейный» высказался о погибшем в Курской области актере

      Стилистка назвала россиянкам модную обувь на осень

      Туристам предрекли снижение цен на главном курорте богачей России

      Спрос на недвижимость в Крыму резко вырос

      На Западе предупредили Украину о риске потерять весь Донбасс

      В России рассказали о коммуникации с Международным олимпийским комитетом

      В Мурманской области заявили об угрозе беспилотника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше