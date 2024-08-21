Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:40, 21 августа 2024Культура

Сыгравший Гэндальфа актер рассказал о спасшем его костюме толстяка

Актер Иэн Маккеллен заявил, что костюм толстяка спас его от переломов
Иэн Маккеллен

Иэн Маккеллен. Фото: Bonnie Britain / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сыгравший Гэндальфа во «Властелине колец» актер Иэн Маккеллен, который попал в больницу после падения со сцены, рассказал, что костюм толстяка спас его во время несчастного случая. Его цитирует TMZ.

По словам артиста, травмы в результате инцидента могли быть гораздо хуже, если бы не его сценический костюм. Дополнительная подушка смягчила приземление Маккеллена во время падения, спасая при этом его ребра и суставы.

При этом 85-летний актер отметил, что шея и запястье до сих пор не зажили, из-за чего он старается не покидать дом. Звезда «Властелина колец» добавил, что до сих пор испытывает неловкость из-за случившегося.

Ранее Иэн Маккеллен рассказал о полученных во время падения со сцены травмах.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о новых попытках ВСУ атаковать Россию

      Жителям российского города сделают необычный подарок к его 450-летию

      Глава МИД Польши расстроился из-за невозможности снести сталинскую высотку

      Президент Чехии оправдал подрыв «Северных потоков» Украиной

      Режиссер сериала «Литейный» высказался о погибшем в Курской области актере

      Стилистка назвала россиянкам модную обувь на осень

      Туристам предрекли снижение цен на главном курорте богачей России

      Спрос на недвижимость в Крыму резко вырос

      На Западе предупредили Украину о риске потерять весь Донбасс

      В России рассказали о коммуникации с Международным олимпийским комитетом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше