Сыгравший Гэндальфа актер рассказал о спасшем его костюме толстяка

Актер Иэн Маккеллен заявил, что костюм толстяка спас его от переломов

Сыгравший Гэндальфа во «Властелине колец» актер Иэн Маккеллен, который попал в больницу после падения со сцены, рассказал, что костюм толстяка спас его во время несчастного случая. Его цитирует TMZ.

По словам артиста, травмы в результате инцидента могли быть гораздо хуже, если бы не его сценический костюм. Дополнительная подушка смягчила приземление Маккеллена во время падения, спасая при этом его ребра и суставы.

При этом 85-летний актер отметил, что шея и запястье до сих пор не зажили, из-за чего он старается не покидать дом. Звезда «Властелина колец» добавил, что до сих пор испытывает неловкость из-за случившегося.

Ранее Иэн Маккеллен рассказал о полученных во время падения со сцены травмах.