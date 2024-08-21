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15:06, 21 августа 2024Наука и техника

Раскрыто формирование системы TRAPPIST-1

Nature Astronomy: смоделировано формирование системы TRAPPIST-1

Изображение: NASA / JPL-Caltech / R. Hurt, T. Pyle (IPAC)

Ученые Калифорнийского технологического института раскрыли формирование планетной системы TRAPPIST-1. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Планетологи предложили новую гипотезу, объясняющую орбитальную конфигурацию планет в системе TRAPPIST-1. Эта система включает семь планет, расположенных примерно в 40 световых годах от Земли. Внутренние планеты системы демонстрируют сложные орбитальные резонансы, такие как соотношение 8:5 и 5:3 между периодами обращения планет, что указывает на необычные условия их формирования.

Для моделирования использовались методы расчета орбитальных резонансов, где орбитальные периоды планет соотносятся как простые целые числа. Ученые обнаружили, что планеты системы TRAPPIST-1 вначале развивались в обычной резонансной цепи 3:2, но позже их орбиты изменились.

Когда внутренняя граница диска газа и пыли расширилась, орбиты этих планет вышли из резонанса, что привело к формированию наблюдаемой конфигурации с более сложными соотношениями периодов. Три внешние планеты присоединились к системе на более позднем этапе, что также повлияло на орбиты внутренних планет.

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      Александр Еникеев
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