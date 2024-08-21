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13:48, 21 августа 2024Бывший СССР

В Белоруссии признали экстремистскими две общественные инициативы

КГБ Белоруссии признал две общественные инициативы экстремистскими

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии призвал экстремистскими формированиями две общественные инициативы, передает ТАСС.

Речь идет о фонде «Свобода и демократия» и «Ассоциации политзаключенных Белоруссии». «Группа граждан из числа создателей, администраторов и участников фонда "Свобода и демократия" осуществляет экстремистскую деятельность», — указано в сообщении правоохранительного ведомства.

Помимо этого, как сообщает ТАСС, КГБ включил в список экстремистских формирований граждан, объединенных Telegram-чатом «Михалово чат».

Ранее стало известно, что Следственный комитет (СК) Белоруссии начал заочное расследование в отношении стендап-комика Славы Комиссаренко. Его обвиняют по трем уголовным статьям: в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды, в публичной клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и оскорблении главы государства.

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      Валентин Карант
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