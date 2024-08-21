В Белоруссии задержали лидера «Царской Империи»

В Белоруссии задержали лидера секты «Царская Империя»

В Белоруссии задержали лидера секты «Русская православная церковь — Царская Империя». Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Белоруссия».

«Основатель секты — бывший уголовник Леонид Власов, объявивший себя пророком, патриархом и царем. Сектанты отказываются от официальной работы, образования и медицинской помощи, принуждая других людей делать то же самое», — говорится в сообщении канала. При этом личность задержанного не раскрывается.

Отмечается, что члены секты вербовали людей для создания в России государства «Триединая Русь». Как сообщила в Telegram белорусская правозащитная организация «Весна», в тот же день, 21 августа, на территории республики «Царскую Империю» признали экстремистским формированием.

Основатель секты Леонид Власов был задержан в России 15 февраля 2024 года. Его обвинили в пропаганде терроризма и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Впоследствии возглавляемую им организацию заподозрили в связях со Службой безопасности Украины.