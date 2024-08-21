69-я параллель
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11:09, 21 августа 202469-я параллель

В России потерявшуюся месяц назад черепаху нашли в 60 километрах от дома

В Ленском районе Якутии черепаха потерялась и за месяц проплыла 60 километров

Фото: wirestock / Freepik

В Ленском районе Якутии рыбаки выловили из реки красноухую черепаху — оказалось, что особь за месяц преодолела около 60 километров. Об этом сообщила местная жительница, ее слова приводит ЯСИА.

Женщина рассказала, что около месяца назад одна из местных жительниц потеряла домашнюю черепаху. Это произошло, когда ее ребенок выпустил во двор двух домашних питомцев, один из которых пропал.

«Одну [черепаху] поймали, а вторая уползла с дачи возле Ленска к берегу речки, которая протекает недалеко, и, видимо, уплыла. А на прошлых выходных рыбаки выловили ее неводом возле села Салдыкель. То есть за это время черепаха преодолела порядка 60 километров», — рассказала женщина.

Найденную черепаху уже успели пристроить в другую семью. Хозяйка пресмыкающегося вышла на связь с семьей черепахи и решила оставить питомца новым хозяевам.

Ранее в селе Сюнай-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа моржиха приплыла за 800 километров к жителям и попала на видео. Животное, предположительно, прибыло из Карского моря через Обскую губу — мелководный залив к востоку от Ямала.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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