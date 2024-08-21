В Сумах прогремел взрыв

«Общественное»: взрыв прогремел в Сумах

Взрыв прогремел в Сумах. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 17:25 21 августа, дополнительных подробностей о взрыве на данный момент не сообщается. Взрыв прогремел на фоне объявленной в области воздушной тревоги.

В 17:12 Военно-воздушные силы Украины сообщили в своем Telegram-канале об активности авиации Вооруженных сил (ВС) России на северо-восточном направлении. Также украинские военные заявили о вероятности авиаударов в приграничных регионах Украины.

Ранее в Сумской области при обстреле был поврежден объект критической инфраструктуры. Уточняется, что объект располагается в селе Краснополье.