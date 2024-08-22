Появился шанс поселиться рядом с меккой битломанов

NYP: появилась возможность поселиться рядом с последней квартирой Джона Леннона

На продажу выставлены апартаменты в печально известном доме «Дакота» на Манхэттене. Кооператив знаменит тем, что именно здесь произошло покушение на Джона Леннона. Во сколько обойдется соседство с меккой битломанов, пишет New York Post (NYP).

За резиденцию на седьмом этаже с четырьмя спальнями и двумя ванными просят 6,2 миллиона долларов (568,5 миллиона рублей). Интерьер сохраняет грандиозность, характерную для внешнего облика здания. Квартира насчитывает восемь комнат, в которых обустроено пять каминов. Особый шик жилищу придают четырехметровые потолки и затейливая лепнина.

Прежним ее владельцем был адвокат Пол Эпштейн. В свое время его услугами пользовались создатель «Вестсайдской истории» Леонард Бернстайн и творческий дуэт Роджерс-Хаммерстайн, давшие жизнь мюзиклам «Оклахома!», «Король и я» и «Звуки музыки».

Шанс поселиться в историческом здании выпадает не так часто — квартиры в «Дакоте» появляются в открытой продаже довольно редко. В этом году апартаментами здесь обзавелся лишь обладатель Пулитцеровской премии Рональд Черноу. Самой же известной квартировладелицей в «Дакоте» остается вдова Джона Леннона, японская художница Йоко Оно.

Ранее стало известно о продаже лондонского убежища «Битлз». «Ливерпульская четверка» скрывалась там от назойливых поклонников и прессы. Лот оценили в 10,7 миллиона долларов.