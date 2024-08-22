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06:38, 22 августа 2024Россия

Минобороны раскрыло итоги боя ВС России со скоплениями пехоты ВСУ на берегах Днепра

МО РФ: артиллеристы РСЗО «Град» уничтожили скопления ВСУ в островной зоне Днепра

Фото: Tsitsagi Nikita / Global Look Press

Артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили скопления пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в островной зоне Днепра в Херсонской области при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Итоги боя раскрыли в пресс-службе Минобороны России, передает ТАСС.

«Расчеты также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника, удаленные от линии соприкосновения на правом берегу реки. С получением от воздушной разведки координат цели РСЗО при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы ВСУ», — добавили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что бойцам расчетов удалось выполнить эти задачи в кратчайшие сроки. Мощность реактивных установое позволяет наносить огневое поражение с расстояния до 20 километров, а с момента получения разведданных до выстрела по цели проходит всего несколько минут. Расчеты РСЗО действуют по принципу частой смены огневых позиций.

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      Александра Синицына
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