Москвичам рассказали о погоде в День знаний

Синоптик Позднякова: погода в День знаний в Москве будет теплой и облачной

Погода во время торжественных линеек в День знаний, 2 сентября, будет теплой и облачной. Об этом жителям столицы рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова приводит телеканал «Москва 24».

По словам синоптика, последняя неделя перед началом учебного года также будет теплой, при этом атмосферное давление будет повышенным. Что касается осадков, то небольшие дожди могут пролиться в среду или четверг, 28 или 29 августа, а также в субботу, 31 августа. Позднякова также отметила, что заключительные дни августа будут жаркими: в отдельные дни столбики термометров покажут 30-31 градус, однако в воскресенье, 1 сентября, станет чуть прохладнее.

«2 сентября, когда дети пойдут на праздничные линейки, погода прогнозируется облачная, с прояснениями. Вероятность дождей — минимальная. В ночь накануне температура воздуха будет примерно 13-15 градусов, такой она останется и в пять-шесть утра понедельника. А потом начнет повышаться и, скорее всего, достигнет 25-27 градусов», — поделилась информацией специалист. Она добавила, что, несмотря на то что для столицы это жарко, погода будет достаточно комфортной из-за облаков, которые скроют палящее солнце, а также довольно плотного северо-восточного ветра.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в конце лета в столичном регионе будет стоять теплая погода, которая скорее характерна для июля.