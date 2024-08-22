Мужчинам дали рекомендации по повышению уровня тестостерона без лекарств

Уролог Артеменко: повысить тестостерон без лекарств может коррекция образа жизни

Повысить уровень гормона тестостерона без лекарств поможет коррекция образа жизни, считает уролог-андролог Сергей Артеменко. Свои рекомендации он дал в разговоре с «Газетой.Ru».

Врач объяснил, что уровень тестостерона у мужчин снижается по разным причинам, в частности, из-за ожирения и малоподвижного образа жизни. «При наличии избыточного веса рекомендуется снижение массы тела за счет физической активности и коррекции питания. Лучше исключить высококалорийные продукты, то есть с высоким содержанием жиров и легкоусвояемых углеводов. Также нужно увеличить потребление овощей и фруктов», — подчеркнул уролог.

Артеменко указал, что умеренная физическая активность и силовые тренировки в целом важны для поддержания тестостерона на нормальном уровне. В то же время врач призвал мужчин не бросаться в крайности, поскольку экстремальные нагрузки, резкое похудение и низкий процент жира в организме могут привести к снижению уровня тестостерона, или гипогонадизму.

Также, по словам уролога, многочисленные исследования показали, что спровоцировать дисбаланс половых гормонов может сильный стресс. Чтобы этого избежать, он рекомендовал освоить техники снижения нервного перенапряжения и обязательно высыпаться, так как нарушение режима отдыха также снижает уровень тестостерона. Регулярный и качественный ночной отдых продолжительностью не менее семи-восьми часов также необходим для поддержания нормального уровня этого гормона, отметил врач.

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