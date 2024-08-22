Названо число пострадавших жителей Курской области с момента вторжения ВСУ

В Курской области более 190 жителей пострадали от атак ВСУ с 6 августа

В Курской области более 190 жителей пострадали от атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента вторжения в российский регион 6 августа. Такое число назвала в Telegram-канале пресс-служба регионального правительства.

В сообщении отмечается, что за медицинской помощью обратились 195 человек, из них десять детей. В стационарах остаются 99 человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

«По решению оперштаба продолжается эвакуация жителей из приграничных районов. Им оказывается всесторонняя помощь», — добавили в правительстве.

В Курской области больше двух недель идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

