Осужденная за мошенничество звезда «Дома-2» в слезах рассказала о жизни в тюрьме

Экс-участница «Дома-2» Анастасия Дашко рассказала, что в тюрьме читала книги

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Дашко, осужденная на два года лишения свободы за мошенничество, рассказала о жизни в тюрьме. В интервью для YouTube-канала ведущей Яны Чуриковой она заявила, что во время заключения читала книги.

По словам Дашко, до приговора за мошенничество ее ни разу не судили за уголовное или административное нарушение. «Я просто влетела в эти ворота ада сразу», — сказала звезда «Дома-2».

Дашко отметила, что год из назначенного ей срока она провела в СИЗО, а еще год — непосредственно в тюрьме. «Как пережила, не знаю сама, честно. (...) Я каждый раз плачу, потому что я сама не знаю, как это пережила», — со слезами на глазах призналась она.

Экс-участница «Дома-2» рассказала, что в тюрьме читала книги, чтобы не отставать от жизни, и добавила, что после заключения научилась находить общий язык с любым человеком. Дашко также отметила, что тогда ей сильно помогал мужчина, за которого она впоследствии вышла замуж. «Спасибо этой ситуации, потому что тогда я бы не смогла оценить в полной мере такого мужчину», — подчеркнула звезда телешоу.

В 2013 году суд в Челябинске приговорил Дашко к трем годам колонии и штрафу в размере 100 тысяч рублей за мошенничество. Впоследствии срок снизили до двух лет лишения свободы. Утверждалось, что Дашко, выдавая себя за индивидуального предпринимателя, причинила фирмам и гражданам ущерб в размере одного миллиона рублей.