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09:02, 22 августа 2024Силовые структуры

По факту отравления в российском ресторане завели уголовное дело

В Приморье следователи возбудили дело по факту отравления в ресторане Burny

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело после отравления посетителей ресторана Burny во Владивостоке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин ожидает доклад об обстоятельствах произошедшего, а также о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее местные СМИ сообщали о госпитализации 10 человек с признаками пищевого отравления после посещения одного из ресторанов Владивостока. По данным РИА Новости, речь идет о ресторане Burny пятизвездочного отеля на мысе Бурный. Агентству сообщили, что дело возбуждено по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и пока задержанных в рамках него нет.

Отель на мысе Бурный — один из двух отелей, которые возводили во Владивостоке под брендом Hyatt к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. При этом к мероприятию они не были готовы. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании, в результате было возбуждено уголовное дело о халатности.

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