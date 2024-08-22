Премьер Госсовета Китая завершил визит и улетел из Москвы

Премьер Госсовета Китая Ли Цян завершил официальный визит в Москву

Премьер Госсовета Китая Ли Цян завершил программу официального визита в Россию и покинул Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает издание, борт китайского высокопоставленного чиновника вылетел из аэропорта Внуково-2. У трапа самолета Ли Цяна встретил почетный караул, были подняты национальные флаги России и Китая, военный оркестр сыграл гимны двух стран.

В аэропорту премьера Госсовета КНР сопровождали заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, посол России в Пекине Игорь Моргулов и другие официальные лица.

Ранее Ли Цян встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Китайский чиновник прибыл в Москву по приглашению премьер-министра России Михаила Мишустина в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.