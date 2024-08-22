Разработчик российского веб-сервера Angie присоединился к группе Rubytech

Разработчик российского веб-сервера Angie объединился с группой Rubytech

Российский разработчик программных продуктов для высоконагруженных систем Angie, присоединился к группе компаний Rubytech. Об этом сообщили в пресс-службе Rubytech.

Отмечается, что такое партнерство позволит расширить и обогатить продуктовый портфель группы компаний, а также обеспечит разработчику перспективу стабильного развития продуктов в соответствии с актуальными потребностями корпоративного сегмента.

Группы компаний по итогам партнерства получат возможность строить и развивать собственную ИТ-инфраструктуру с использованием высокопроизводительных и масштабируемых продуктов Angie. Их внедрение и техподдержку обеспечит команда экспертов, инженеров и системных архитекторов Rubytech.

Angie в свою очередь продолжит развивать имеющийся продуктовый портфель и обеспечивать привычный уровень вендорской поддержки решений и сервиса действующим заказчикам и партнерам. Более интенсивное развитие получат как флагманские продукты Angie — веб-сервер Angie PRO и решение для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller (ANIC), так и версия веб-сервера Angie с открытым кодом.

Как рассказал генеральный директор Angie Заур Абасмирзоев, благодаря сотрудничеству с Rubytech коммерческая составляющая усилится многолетним опытом и практикой сейлз-команды группы компаний. «Это позволит нам как разработчику быстро и уверенно вывести на рынок новое решение — систему балансировки трафика Angie Application Delivery Controller (Angie ADC), которая станет заменой таким западным программным продуктам как Citrix ADC/Netscaler, Radware и F5 BIG-IP», — поделился он.

CEO группы компаний Rubytech Игорь Ведехин в свою очередь добавил, что разработчики Angie получат возможность кратно увеличить масштабы своего бизнеса, а группа Rubytech сможет предлагать заказчикам еще более широкий стек технологий и решений для построения, развития и масштабирования ИТ-инфраструктуры.