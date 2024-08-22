Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:40, 22 августа 2024Забота о себе

Увеличивающим губы россиянкам объяснили причины появления «гиалуроновых усов»

Врач Егорова: непрофессионализм при увеличении губ приводит к гиалуроновым усам

Фото: Romaniuk Kateryna / Shutterstock / Fotodom

Непрофессионализм специалиста, увеличивающего губы филлерами, может привести к появлению «гиалуроновых усов», предупредила врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова. Происхождение этого неприятного эффекта она объяснила россиянкам в беседе с aif.ru.

Егорова объяснила, что к появлению «гиалуроновых усов» приводит то, что препарат, который используют для увеличения губ, выходит за их пределы и попадает в пространство над верхней губой. Врач также перечислила три причины, по которым это может произойти.

Первой из них она назвала неправильную технику работы. По словам Егоровой, если ввести филлер в мышечную ткань, то он постепенно начнет выталкиваться в кожу верхней губы. Вторая причина — это неправильно подобранный объем препарата. Врач заверила, что за одну процедуру не рекомендуется использовать более одного миллилитра.

Материалы по теме:
«35 лет — и ты устарел» Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
«35 лет — и ты устарел»Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
24 февраля 2023
Нарастить лысого Почему борьба с облысением смертельно опасна
Нарастить лысогоПочему борьба с облысением смертельно опасна
13 сентября 2016

Кроме того, «гиалуроновые усы» могут возникнуть, если после процедуры не соблюдать рекомендации мастера. Егорова объяснила, что после введения Миллера нельзя посещать баню или сауну, пить горячие напитки и есть очень горячую пищу, а также массировать губы. Все эти действия могут привести к возникновению побочных эффектов.

При этом, добавила Егорова, появление гиалуроновых усов может быть выгодно для возрастных женщин. «Это место как раз в области "кисета". Если женщина возрастная, то это даже идет в плюс, потому что расправляются морщины кисета, но на молодых девушках это смотрится не очень хорошо», — заключила она.

Ранее дерматолог-косметолог, врач первой категории Наталия Гулакова назвала несколько простых мер, помогающих избежать проблем с кожей. Она посоветовала использовать косметику с антиоксидантами в составе и употреблять в пищу содержащие их продукты — например, цитрусовые.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали паром в одном из крупнейших пассажирских портов России

      Пожарный поезд направлен для тушения огня после ракетной атаки ВСУ по российскому порту

      Некоторых россиян призвали не есть гречку на ночь

      Взрыв газа в российском городе произошел по вине пьяных жителей дома

      Ирина Безрукова вышла на публику с сумкой за миллион рублей

      В ВСУ объяснили причины неудач на покровском направлении

      В Минске заявили о готовности взаимодействовать с соседями на юге и западе

      Немецкая разведка начала искать новых сотрудников на выставке компьютерных игр

      Джаред Лето рассказал о многомиллионных долгах

      Алаудинов отреагировал на сообщение о смерти одного из командиров «Ахмата»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше