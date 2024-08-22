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17:32, 22 августа 2024Россия

В Госдуме пожаловались на ДШРГ «Русич» из-за поста о жертвоприношении крымского татарина

Депутат Госдумы Шеремет пожаловался в полицию на ДШРГ «Русич»
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил в полицию на диверсионно-разведывательную штурмовую группу (ДШРГ) «Русич». Об этом он сообщил журналистам «Газеты.ру».

Поводом для подачи жалобы стало сообщение, размещенное в Telegram-канале отряда. В нем на днях разместили обращение к подписчикам с просьбой предоставить «подкопченного, крымского татарина или что-то подобное» для проведения человеческого жертвоприношения. После этого Шеремет потребовал удалить публикацию.

«Не дождавшись их публичного раскаяния, сегодня направил правоохранителям обращение с просьбой разобраться и провести проверку в отношении данных граждан», — сообщил депутат.

Тем временем «Русич» сообщил о «закрытии задачи». «Стукачи могут идти лесом», — указано в сообщении, опубликованном на одном из онлайн-ресурсов отряда.

В июле появилась информация о том, что курдская диаспора Краснодарского края обратилась в полицию из-за якобы притеснений со стороны солдат из ДШРГ «Русич». Позже региональный оперштаб опроверг эти данные.

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      Алан Босиков
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