В Конгрессе США признали раскол среди демократов

Axios: в Демпартии США назревает раскол из-за позиции Камалы Харрис по Израилю

В Демпартии назревает раскол из-за позиции демократического кандидата в американские президенты Камалы Харрис по иммиграции и поддержки Израиля. Об этом со ссылкой на источники в Палате представителей Конгресса США сообщает интернет-издание Axios.

«Под убедительной демонстрацией единства демократов вокруг вице-президента Камалы Харрис в Чикаго разворачивается тихая борьба за ее позицию и позицию ее партии по таким сложным вопросам, как иммиграция и Израиль», — пишет портал.

Ранее член комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш заявил, что Харрис и действующий президент США Джо Байден не раскрывают стратегию по разрешению конфликта на Украине из страха.