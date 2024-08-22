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15:42, 22 августа 2024Бывший СССР

В США раскрыли подробности сотрудничества с Арменией по ядерным технологиям

Госдеп: США рассматривают заявку Армении о присоединении к «Соглашению 123»

Фото: Cliff Owen / AP

США рассматривают заявку Армении о присоединении к «Соглашению 123», которое откроет Еревану доступ к американским ядерным технологиям. Подробности сотрудничества Армении и Вашингтона в сфере атомной энергетики в комментарии для армянского издания CivilNet раскрыли представители Государственного департамента США.

«Хотя мы не можем предоставить подробности внутреннего процесса переговоров правительства США с другими странами, Соединенные Штаты приветствуют возможности углубления гражданского ядерного сотрудничества с Арменией», — приводится в публикации позиция Госдепа.

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«Соглашение 123» — название группы договоров, которые Вашингтон заключает с партнерами в сфере атомной энергетики при условии значительных поставок в страну ядерных материалов или оборудования из США. В настоящий момент участниками программы являются 48 стран, среди которых Россия, Казахстан и Украина.

Ранее стало известно, что США решили помочь Армении «отказаться» от России. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что значительная часть армян хочет дистанцироваться от Москвы из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

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      Глеб Палехов
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