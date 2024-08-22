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16:28, 22 августа 2024Экономика

Власти сделали заявления о финансировании теробороны в России

Путин потребовал решить вопрос с финансированием теробороны в России

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин потребовал немедленно решить вопрос с финансированием территориальной обороны в приграничных с Украиной регионах. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается финансового обеспечения деятельности подразделений территориальной обороны, сегодня с утра разговаривал с руководителями федеральных силовых ведомств, такое поручение у них есть», — цитирует агентство главу государства.

На состоявшемся в четверг совещании губернаторы Брянской и Белгородской областей Александр Богомаз и Вячеслав Гладков попросили обеспечить финансирование теробороны из федерального бюджета. Гладков, слова которого приводит РБК, заявил, что в регионе сформированы два полка, в составе которых около 6000 человек, сейчас выполняют задачи «абсолютно бесплатно».

Путин, в свою очередь, указал на этот вопрос первому вице-премьеру Денису Мантурову и главе Минфина РФ Антону Силуанову. Министр финансов отметил, что решение о финансировании территориальной обороны будет принято после определения ее функционала, которое осуществят вместе с силовыми ведомствами.

Тероборона, или полномочия по проведению отдельных мероприятий, связанных с ней, были введены в ряде регионов указом президента в октябре 2022 года. Речь в этой связи идет о системе осуществляемых в период действия военного положения мероприятий по охране и обороне военных, важных государственных и специальных объектов, писали «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ.

Рассказывая о начале формирования отрядов, белгородский губернатор уточнял, что в них входят те, кто по состоянию здоровья или в силу возраста не может быть призван в вооруженные силы, но «имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи».

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      Дмитрий Воронин
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