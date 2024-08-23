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22:14, 23 августа 2024Мир

Байден поговорил с Зеленским

Белый дом: Джо Байден провел телефонный разговор с Зеленским

Фото: Adam Schultz / White House / Global Look Press

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер поздравил Зеленского с предстоящим днем независимости Украины, отмечаемый 24 августа. В ходе разговора он выразил «непоколебимую поддержку народа Украины со стороны Америки». «День за днем они защищали ценности, которые объединяют людей в обеих наших странах и во всем мире, включая независимость», — подчеркнул Байден.

Байден также рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине.

Ранее член комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш обвинил Джо Байдена в страхе раскрыть стратегию по Украине. Он добавил, что те, кто выступает за поддержку Киева, «не делают это вслепую».

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      Марина Совина
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