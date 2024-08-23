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07:50, 23 августа 2024Силовые структуры

Двух российских чиновников задержали за превышение полномочий

В ХМАО задержали двух чиновников департамента транспорта

Фото: Globallookpress.com

Первого заместителя директора департамента дорожного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и начальника окружного управления транспорта Ольгу Власову задержали по уголовному делу. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По его данным, задержание связано с вопросами о закупке 165 автобусов, которые были переданы в Нижневартовск. Следователи счатают, что транспорт был куплен по завышенной цене. Кроме того, в автобусах отсутствует кондиционер, хотя он был предусмотрен условими контракт.а Ущерб бюджету округа составляет 800 миллионов рублей.

Чиновников подозревают по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. В департаменте дорожного хозяйства и транспорта уже прошли обыски. Скоро решится вопрос об аресте задержанных.

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      Екатерина Кашурникова
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