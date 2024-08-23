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15:23, 23 августа 2024Ценности

Молодежь сравнила себя с животными и запустила новый тренд

Молодежь сравнила свои лица с животными и запустила новый тренд в TikTok

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Молодежь сравнила свою внешность с животными и запустила новый тренд в соцсетях. Соответствующие ролики появились в TikTok.

Блогеры с помощью искусственного интеллекта принялись узнавать, с каким животным они имеют наибольшие сходства. Приложение также подсказывает, какие цвета косметических средств подойдут под тот или иной тип лица. Сначала тренд стал популярен в Корее, затем распространился на Китай, Японию и другие страны.

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Чаще всего инфлюэнсеры считают себя похожими на кошек, собак, зайцев и лис. В TikTok появились десятки видео, в которых они демонстрируют макияжи под свой тип лица.

В июне в сети завирусился флешмоб, в котором зумеры классифицировали мужчин через ассоциации с животным миром.

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      Карина Черных
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