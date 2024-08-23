Краснов: при расстреле Николая II и царской семьи пули рикошетили от бриллиантов

Раскрыты новые подробности расправы над членами царской семьи в доме Ипатьева, который располагался в Екатеринбурге. По информации генпрокурора России Игоря Краснова, Романовы погибли не от последствий расстрела — пули отскакивали от их одежды и оказались не способны нанести летальные травмы.

Такие данные были получены в результате изучения письменных показаний участников расстрела.

Убийцы добавили Романовых штыками

Согласно полученной информации, участники расстрела были удивлены тому, что члены царской семьи не умерли от пуль. После расстрела они все еще были живы, так как в их одежде были зашиты бриллианты и драгоценности.

Пули отскакивали. И это для убийц было чудовищно, они об этом говорили. (…) А потом они добивали их штыками

Игорь Краснов генпрокурор России

Из-за того, что во время стрельбы пули рикошетили от драгоценных камней, Романовых пытались убить таким способом достаточно долго. Краснов также уточнил, что часть этих драгоценностей в результате была присвоена. Другая часть осталась в архивах музеев.

Фото: РИА Новости

В подвале дома Ипатьевых расстреляли 11 человек

Семья императора Николая II была убита в ночь на 17 июля 1918 года по постановлению Уральского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Царь, императрица Александра Федорова, их пятеро детей и приближенные были расстреляны в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева. В убийстве принимали участие несколько человек. Они стояли в два или три ряда в дверном проеме комнаты во время расстрела.

В результате нападения из здания были вывезены 11 тел. Убитых отвезли за город, сожгли и залили кислотой. Останки царской семьи обнаружили лишь в 90-е годы.

В 2015 году Следственный комитет (СК) России вместе с представителями Русской православной церкви возобновил расследование казни семьи Романовых. В Санкт-Петербурге были проведена эксгумация останков, собранных в 1991 и 2007 годах под Екатеринбургом. Эксперты провели все возможные экспертизы: историко-архивную, антропологическую, судебно-медицинскую и генетическую.