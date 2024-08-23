Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:51, 23 августа 2024Силовые структуры

«Пули рикошетили от бриллиантов». Обнародованы новые подробности расстрела царской семьи

Краснов: при расстреле Николая II и царской семьи пули рикошетили от бриллиантов

Фото: РИА Новости

Раскрыты новые подробности расправы над членами царской семьи в доме Ипатьева, который располагался в Екатеринбурге. По информации генпрокурора России Игоря Краснова, Романовы погибли не от последствий расстрела — пули отскакивали от их одежды и оказались не способны нанести летальные травмы.

Такие данные были получены в результате изучения письменных показаний участников расстрела.

Убийцы добавили Романовых штыками

Согласно полученной информации, участники расстрела были удивлены тому, что члены царской семьи не умерли от пуль. После расстрела они все еще были живы, так как в их одежде были зашиты бриллианты и драгоценности.

Пули отскакивали. И это для убийц было чудовищно, они об этом говорили. (…) А потом они добивали их штыками

Игорь Красновгенпрокурор России

Из-за того, что во время стрельбы пули рикошетили от драгоценных камней, Романовых пытались убить таким способом достаточно долго. Краснов также уточнил, что часть этих драгоценностей в результате была присвоена. Другая часть осталась в архивах музеев.

Фото: РИА Новости

В подвале дома Ипатьевых расстреляли 11 человек

Семья императора Николая II была убита в ночь на 17 июля 1918 года по постановлению Уральского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Царь, императрица Александра Федорова, их пятеро детей и приближенные были расстреляны в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева. В убийстве принимали участие несколько человек. Они стояли в два или три ряда в дверном проеме комнаты во время расстрела.

В результате нападения из здания были вывезены 11 тел. Убитых отвезли за город, сожгли и залили кислотой. Останки царской семьи обнаружили лишь в 90-е годы.

Материалы по теме:
«Он терпеть не мог проигрывать» Николай II обожал спорт. Играл в теннис, катался на байдарке, а в ссылке смастерил турник
«Он терпеть не мог проигрывать»Николай II обожал спорт. Играл в теннис, катался на байдарке, а в ссылке смастерил турник
15 января 2023
«Насмешки, критика и зависть» Что скрывалось за роскошной жизнью царской семьи: записки дочери российского императора
«Насмешки, критика и зависть»Что скрывалось за роскошной жизнью царской семьи: записки дочери российского императора
20 августа 2023

В 2015 году Следственный комитет (СК) России вместе с представителями Русской православной церкви возобновил расследование казни семьи Романовых. В Санкт-Петербурге были проведена эксгумация останков, собранных в 1991 и 2007 годах под Екатеринбургом. Эксперты провели все возможные экспертизы: историко-архивную, антропологическую, судебно-медицинскую и генетическую.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      Украинцев взволновала неясность целей ВСУ в Курской области

      Россиянам предложили замену УАЗу

      Установлена причина взрыва немецкой ракеты RFA ONE

      Российский бизнес полюбил один новый вид рекламы

      Особый режим ввели в атакованном ВСУ российском порту

      Филипп Киркоров раскрыл секрет стройности

      «Пули рикошетили от бриллиантов». Обнародованы новые подробности расстрела царской семьи

      Ставки по вкладам в России снова выросли

      Отдыхавшие в Таиланде россияне попали под оползень и не выжили

      Работавшие на криминального авторитета российские полицейские получили срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше