Россиян предупредили о новой связанной с инвестициями мошеннической схеме

Мошенники начали создавать сайты для обмана жертв поддельных инвесторов

Мошенники начали создавать сайты для обмана, связанного с инвестицией. О новой мошеннической схеме россиян предупредил директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Игорь Сергиенко, сообщает RT.

Эксперт рассказал, что злоумышленники создают сайты, на которых предлагают помощь пострадавшим от действий мошенников, выдававших себя за инвесторов. На таких страницах пользователям предлагают оставить заявку на возврат средств. Если пострадавший делает это, с ним связывается злоумышленник, который представляется юристом или инвестиционным консультантом и пытается выманить у жертвы деньги.

По словам эксперта, мошенники прекращают разговор, если спросить у них ИНН компании или назвать виды деятельности из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с мессенджером Telegram. Уточнялось, что злоумышленники использовали платную подписку Telegram Premium для махинаций.