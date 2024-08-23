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09:02, 23 августа 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали неприятное последствие отказа от завтрака

Врач Продеус: отказ от завтрака приводит к стрессу и снижению продуктивности

Фото: Unsplash

Терапевт Елена Малышева и иммунолог, аллерголог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что отсутствие завтрака приводит к стрессу и снижению продуктивности. Выпуск передачи, в котором врачи назвали неприятное последствие отказа от утреннего приема пищи, доступен на Rutube.

«Доказано, что люди, которые не позавтракали и пошли на работу, испытывают больше стресса и менее продуктивны в течение первой половины рабочего дня точно. Так что завтракать нужно обязательно», — рассказал Продеус.

Малышева объяснила, что мозг должен получать утром глюкозу для продуктивной работы. «Без глюкозы мозг менее эффективен, менее продуктивен», — добавил иммунолог.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил, что регулярный отказ от завтрака может привести к инфаркту. Медик добавил, что отсутствие регулярного завтрака может также увеличивать риск развития сахарного диабета.

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      Олег Давыдов
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