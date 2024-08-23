Россиянам предложили замену УАЗу

Автоэксперт Кацубо: по цене УАЗ «Патриот» можно купить Land Rover Discovery

По цене нового УАЗ «Патриот» в России можно купить импортные внедорожники с пробегом. Об этом рассказал автомобильный эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо.

Стоимость отечественного автомобиля составляет 1,68–2 миллиона рублей. В качестве альтернативы автоэксперт предложил рассмотреть дорестайлинговый Land Rover Discovery 2009–2013 годов выпуска — такую машину можно найти на рынке за 1,7–2 миллиона. Кацубо посоветовал обратить внимание на модели с дизельным двигателем 2,7 или 3 литра, так как они более выгодные с точки зрения уплаты налогов, чем бензиновые мощностью 300 лошадиных сил.

Еще одним достойным вариантом замены «Патриоту» он назвал Mitsubishi Pajero Sport 2010–2015 годов выпуска, созданный на базе пикапа L200. Для этой модели также стоит рассмотреть дизельные варианты с мотором 2,5 литра и мощностью 178 лошадиных сил. Недостатком японского внедорожника можно считать довольно тесный салон — у «Патриота» он просторнее.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр назвал УАЗ-452 («буханка») непригодным для передвижения по дорогам общего пользования. Автомобиль не отвечает современным нормам безопасности, требованиям по управляемости и динамике, объяснил он.