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13:01, 23 августа 2024Экономика

Россиянам предложили замену УАЗу

Автоэксперт Кацубо: по цене УАЗ «Патриот» можно купить Land Rover Discovery

Фото: Michael Debets / Globallookpress.com

По цене нового УАЗ «Патриот» в России можно купить импортные внедорожники с пробегом. Об этом рассказал автомобильный эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо.

Стоимость отечественного автомобиля составляет 1,68–2 миллиона рублей. В качестве альтернативы автоэксперт предложил рассмотреть дорестайлинговый Land Rover Discovery 2009–2013 годов выпуска — такую машину можно найти на рынке за 1,7–2 миллиона. Кацубо посоветовал обратить внимание на модели с дизельным двигателем 2,7 или 3 литра, так как они более выгодные с точки зрения уплаты налогов, чем бензиновые мощностью 300 лошадиных сил.

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Еще одним достойным вариантом замены «Патриоту» он назвал Mitsubishi Pajero Sport 2010–2015 годов выпуска, созданный на базе пикапа L200. Для этой модели также стоит рассмотреть дизельные варианты с мотором 2,5 литра и мощностью 178 лошадиных сил. Недостатком японского внедорожника можно считать довольно тесный салон — у «Патриота» он просторнее.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр назвал УАЗ-452 («буханка») непригодным для передвижения по дорогам общего пользования. Автомобиль не отвечает современным нормам безопасности, требованиям по управляемости и динамике, объяснил он.

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