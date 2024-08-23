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15:30, 23 августа 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли порядок действий при отравлении арбузом

Гастроэнтеролог Сухорукова: при отравлении дыней надо пить подслащенную воду

Фото: rawpixel.com / freepik

При появлении симптомов отравления дыней или арбузом нужно пить больше жидкости, посоветовала гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. Порядок действий при отравлении она раскрыла в беседе с РИА Новости.

Врач объяснила, что пить больше жидкости при отравлении нужно, чтобы избежать тяжелых последствий сильного обезвоживания. Она рекомендовала пить подслащенную воду, компот или обычную негазированную воду. Кроме того, для поддержания водно-электролитного баланса можно пить специальные растворы, которые продаются в аптеке. В то же время при отравлении она посоветовала отказаться от алкоголя и фруктовых соков.

Для облегчения диареи Сухорукова посоветовала принять безрецептурные препараты, а если поднялась температура и появился озноб, можно выпить жаропонижающее и попытаться отдохнуть.

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«Если началась рвота, которая не прекращается несколько часов, обратитесь за помощью. Врачи скорой или в стационаре могут сделать укол, останавливающий ее», — рассказала она. Необходимо обратиться за медицинской помощью и в том случае, если симптомы отравления арбузом или дыней не проходят в течение суток, добавила Сухорукова.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова рекомендовала некоторым людям отказаться от арбуза. Прежде всего употреблять его с осторожностью стоит при наличии болезней почек, поскольку в больших количествах он увеличивает нагрузку на мочевыделительную систему.

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      Наталья Обрядина
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